SportMediaset: la pista Vlasic si complica, pronta l’alternativa

SportMediaset: Vlasic è una pista complicata. Il CSKA Mosca chiederebbe un prestito con obbligo di riscatto, pronta l’alternativa

Il Milan starebbe proseguendo la trattativa per Vlasic, ma stando a quanto riporta SportMediaset la trattativa sarebbe più complicata.

Il CSKA Mosca chiederebbe il prestito con obbligo di riscatto, formula che non sarebbe gradita dal club di Via Aldo Rossi. Maldini avrebbe già pronto il piano B: Josip Ilicic, per il quale l’Atalanta chiederebbe 5-7 milioni di euro.