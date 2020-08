Sportitalia – Tonali Milan: in programma domani incontro per chiudere

Il Milan spinge forte per Sandro Tonali. Domani è in programma un incontro con il Brescia per chiudere l’accordo

Lo spirgaglio su cui il Milan ha tentato di inserirsi per la corsa Tonali è adesso diventato una voragine.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter, principale favorita per aggiudicarsi il calciatore, si è defilata nelle ultime ore e le prossime saranno decisive per il sorpasso definitivo del Diavolo. E’ in programma domani, infatti, un incontro tra Milan e Brescia per le intese definitive. Operazione da circa 38 milioni, tra base fissa e bonus.