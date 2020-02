Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan non scatterà automaticamente senza Champions League: tuttavia la speranza di averlo resta

Secondo quanto affermato da Sport Mediaset oggi, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan per la stagione 2020/21 sarebbe scattato automaticamente solo in caso di accesso diretto in Champions League. Senza il raggiungimento della qualificazione alle competizione europea più importante lo svedese sarà libero di scegliere autonomamente se accordarsi nuovamente con i rossoneri, cercare una nuova sistemazione o annunciare il ritiro.

A 39 anni l’impatto di Zlatan Ibrahimovic al Milan è stato enorme come confermato dai risultati ottenuti dalla squadra con lo svedese in campo e dalla crescita individuale degli altri componenti della rosa. La sensazione è che Ibra abbia molto a cuore le sorti del Milan e che, con un progetto serio per la prossima stagione, possa decidere di prolungare il proprio contratto ancora di un altro anno a prescindere dalla posizione in classifica della squadra a fine stagione.