Sport Mediaset – Rinnovo Donnarumma: settimana prossima l’incontro

La questione rinnovo di contratto di ‘Gigio’ Donnarumma è uno dei temi caldi di casa Milan degli ultimi tempi. Ecco come stanno le cose

Il Milan non può perdere altro tempo per rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma. Stando a quanto detto da Claudio Raimondi, collega di Sport Mediaset, la settimana prossima, durante la pausa della Serie A per le nazionali, ci sarà il tanto atteso incontro fra Mino Raiola e la dirigenza del club.

Il potente procuratore chiederà per il suo assistito 10 milioni di euro all’anno. Il Milan dal canto suo, si spingerà fino a 8, ossia 2 in più degli attuali 6. All’incontro è prevista la presenza sia di Paolo Maldini che di Frederic Massara. In ogni caso, la volontà di Donnarumma è quella di rimanere al Milan. Il nodo è solo economico, dato che il progetto messo in piedi dal Diavolo sta iniziando a dare i frutti sperati.