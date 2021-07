Spezia tra Italiano, mercato bloccato e covid: un’estate da incubo

Estate senza tranquillità per lo Spezia che dopo la turbolenta vicenda Italiano e lo stop al mercato si ritrova nel totale incubo covid

Difficile immaginare un’estate più tormentata di quella che sta vivendo lo Spezia, piombato in questi giorni in piena ansia da covid. L’escalation degli ultimi tre giorni ha manifestato in tutto e per tutto la presenza di un pericoloso focolaio nel ritiro di Prato allo Stelvio che ha prodotto già una decina di contagiati tra giocatori e staff.

Inevitabile che la collaborazione con l’ASL di Bolzano abbia obbligato allo stop immediato degli allenamenti collettivi per lasciare strada alle sedute in forma individuale. Un grosso problema per una squadra che invece avrebbe bisogno di lavorare più delle altre per assimilare al meglio i dettami di Thiago Motta, oltretutto con un gruppo profondamente non troppo simile rispetto al passato.

