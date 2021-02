Spezia-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Spezia-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventiduesima giornata di Serie A

Spezia-Milan streaming: i rossoneri impegnati nell’insidioso match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio sabato 13 febbraio alle ore 20:45. Match importante per gli uomini di Pioli, il cui obiettivo è quello di presentarsi al derby con 9 punti nelle prime tre giornate del girone di ritorno. Per l’occasione il tecnico del Diavolo recupera pezzi importanti, come Calhanoglu e Bennacer, ma dovrà tenere in considerazione anche l’impegno successivo di Europa League contro lo Stella Rossa. Lo Spezia di Italiano ricopre attualmente la sedicesima posizione in classifica a quota 21 punti (6 lunghezze di distanza dalla zona retrocessione). I liguri inoltre vengono da una vittoria d’oro conquistata fuori casa contro il Sassuolo per 2-1.

Spezia-Milan, streaming e diretta tv

Spezia-Milan è in programma sabato 13 febbraio e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Spezia-Milan, ultime e probabili formazioni

SPEZIA – 4-3-3 per gli uomini di Italiano, che dovrà rinunciare agli indisponibili Farias, Terzi, Mattiello, Nzola, Piccoli e Ferrer. In difesa, a protezione di Provedel, agiranno Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. In cabina di regia Ricci verrà supportato dalle mezzali Pobega e Maggiore. Davanti Galabinov sarà supportato sulle fasce da Gyasi e Verde.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero recupera quasi tutti i giocatori, ad eccezione di Kjaer e Brahim (Tonali in dubbio). In difesa Dalot sostituisce lo squalificato Calabria: completerà il reparto insieme a Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo si ricompone finalmente il duo Kessie-Bennacer, mentre davanti, alle spalle di Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao (in ballottaggio con Rebic).

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

Milan-Spezia, i precedenti con Chiffi

L’AIA ha designato Daniele Chiffi come arbitro del match in programma sabato sera a San Siro tra Spezia e Milan. Il fischietto di Padova sarà coadiuvato da Mondin e Vecchi, quarto uomo Sacchi mentre al Var vanno Mazzoleni e Paganessi. I precedenti tra Chiffi e il Milan sono solo due, entrambi risalenti alla scorsa stagione, che hanno portato ad una vittoria (Bologna) ed un pareggio (Verona) per i rossoneri. Sono invece 9 i precedenti tra il fischietto veneto e lo Spezia: 3 vittorie liguri, 4 pareggi e 2 sconfitte.