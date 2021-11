Spezia, Maggiore: «Ecco perchè a 14 anni rifiutai al Milan»

Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, ha parlato di quando rifiutò il Milan all’età di 14 anni

Giulio Maggiore ha parlato così del retroscena del rifiuto al Milan. Il centrocampista dello Spezia ha svelato ai microfoni di Tuttomercatoweb i motivi del rifiuto al club rossonero quando aveva 14 anni.

«Sembra che l’abbia fatto apposta ma non è così. A 14 anni non me la sentivo di lasciare La Spezia per andare al Milan, mentre per i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia non volevo rinunciare all’esame di maturità.»