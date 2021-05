Spezia, Italiano: «Consapevolezza dopo la vittoria sul Milan»

Vincenzo Italiano parla della fantastica stagione del suo Spezia: ecco le sue dichiarazioni anche sul futuro in panchina

Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole riguardanti la salvezza raggiunta e la storica vittoria ottenuta contro il Milan:

«La promozione non era programmata, la salvezza era insperata e vale il doppio perché conquistata in condizioni critiche con una squadra molto giovane. Dopo le due vittorie con Sassuolo e in casa col Milan: in quel momento abbiamo iniziato a crederci, è cresciuta l’autostima. Ora abbiamo due punti in più rispetto all’andata».