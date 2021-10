Spettatori Roma Milan: quanti tifosi rossoneri arriveranno all’Olimpico per il match dell’undicesima giornata

Come riferito da Angelo Mangiante a Sky Sport, sono attesi 54000 spettatori questa sera allo Stadio Olimpico per il match tra Roma e Milan, valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Un dato sul pubblico mai registrato sin qui post Covid. Da notare anche la folta presenza di tifosi rossoneri, che saranno ben 4000 a sostenere la squadra in vista di questo importante scontro diretto.