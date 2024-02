Spettatori Milan Slavia Praga, i cechi annunciano il tutto esaurito per il settore ospiti – FOTO

Spettatori Milan Slavia Praga, i cechi annunciano il sold out per il settore ospiti per l’andata degli Ottavi di Finale di Europa League

Arrivano delle novità sugli spettatori che saranno attesi a San Siro per il match d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Milan e Slavia Praga. Biglietti già in vendita da giorni: i tifosi della squadra ceca si preparano ad “assaltare” gli spalti del Mezza. Annunciato il tutto esaurito per quanto riguarda il settore ospiti a loro riservato: di seguito il messaggio social del club.

🤩 Sektor hostí v Miláně hlásí vyprodáno!



Na San Siru nás v osmifinále #UEL proti AC Milán požene plný sektor červenobílých. Tisíce vstupenek zmizely za pár hodin.



Děkujeme za podporu, slávisti! 🙌 pic.twitter.com/1ScoTQagQ4 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 27, 2024

NOTA – «Il settore ospiti a Milano segnala il tutto esaurito!

A San Siro, negli ottavi di finale #UEL contro il Milan, saremo guidati da un intero settore di biancorossi. Migliaia di biglietti sono scomparsi nel giro di poche ore.

Grazie per il vostro sostegno, slavisti! 🙌».