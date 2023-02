Spalletti risponde a Pioli: «A volte si dicono cose per trasmettere entusiasmo ai giocatori». Le parole del tecnico in conferenza stampa

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni:

ALLUNGO IN CLASSIFICA – «Se ci voltiamo insieme, vediamo tante cose che non si sono realizzate. Si diceva all’inizio che non potevamo fare questo percorso, c’erano dubbi. Poi è stato segnato da eventi e risultati totalmente diversi. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso che noi abbiamo fatto, è la stessa cosa! Perché una di quelle 6 squadre non può fare ciò che abbiamo fatto noi? A noi ci resta l’obbligo di fare risultati».

LA RISPOSTA A PIOLI – «Pioli e Mourinho dicevano che meritavano di più contro il Napoli? A volte si dicono cose per trasmettere entusiasmo ai propri calciatori. Secondo me noi abbiamo portato a casa lottati con le unghie e con i denti come quello di Milano. Abbiamo poi fatto delle partite o delle vittorie che sono state combattute, equilibrate, ma portate a casa meritatamente come contro la Roma. Dal punto di vista nostro l’analisi è differente perché abbiamo vinto e disputato la partita in quel modo»