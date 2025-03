Spalletti alla RAI: «Rigore tolto? Cercate sempre polemiche. Ecco da cosa dobbiamo ripartire»

Condividi via email

Spalletti, CT dell’Italia, ha commentato il pareggio per 3-3 colto dagli Azzurri in rimonta contro la Germania in trasferta: le dichiarazioni

Luciano Spalletti, tecnico accostato in passato anche al Milan, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio in Germania Italia che elimina gli Azzurri in Nations League. Di seguito le sue parole.



RIPARTENZA DELL’ITALIA – «Ripartiamo dalle valutazioni di quello che è successo. Nel primo tempo siamo stati poco determinati nel riuscire a fare un po’ di gioco, nel dare la possibilità alla squadra di esprimersi sia individualmente che collettivo. Poi c’è stata la presa di coscienza che si doveva fare e si è vista l’Italia che tutti si aspettano».

IL RIGORE ANNULLATO – «Da qui non lo riesco a vedere, andare a trovare queste polemiche faccio sempre fatica, io dico che la squadra si è espressa molto bene e da ultimo ha fatto questo forcing dove si meritava un po’ più di fiducia».

