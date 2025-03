Spalletti commenta così la sconfitta dell’Italia contro la Germania a San Siro

Condividi via email

Spalletti ci crede per il ritorno dell’Italia contro la Germania: tutte le dichiarazioni del ct dell’Italia sul match

Le dichiarazioni del ct Luciano Spalletti dopo Italia Germania. Match terminato 2-1 in favore dei tedeschi, in gol per gli Azzurri l’ex Milan Sandro Tonali.

PAROLE – «In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti e poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quello che è stato lo sviluppo della partita».

GOL SUBITO – «Lo sanno tutti, ma bisogna andare oltre sennò si entra nella psicosi».

A DORTMUND PER GIOCARCELA – «Noi andremo là a giocare la partita e poi valuteremo se ho visto bene oppure no».