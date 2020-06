SPAL, Di Biagio: «Dobbiamo provare a fare punti contro il Milan»

L’allenatore della SPAL Gigi Di Biagio ha parlato della prossima sfida di campionato per i ferraresi contro il Milan

Gigi Di Biagio, allenatore della SPAL, ha parlato ieri al termine della gara persa dai ferraresi contro il Napoli per 3-1. Queste le sue dichiarazioni sulla salvezza e sui prossimi impegni:

«L’aritmetica non ci condanna ancora, quindi non vedo il motivo per il quale dovremmo gettare la spugna. All’orizzonte ci attendono partite che possono essere la chiave di volta della nostra stagione: Samp, Udinese e Genoa, scontri diretti nei quali ci giochiamo tutto. Normale che dobbiamo prima provare a fare punti contro il Milan. Quello con il Napoli è stato un buon test, che ci deve dare la consapevolezza che continuare ad inseguire la salvezza non è un’utopia. Continuiamo a combattere».