Spagna, vittoria fondamentale contro la Grecia: panchina per Brahim Diaz

La Spagna vince in Grecia ed ottiene tre punti fondamentali per il suo cammino verso i Mondiali. Panchina per Brahim Diaz

La Spagna batte la Grecia per 0-1 e fa un grande passo avanti nel suo cammino verso i Mondiali. Non è sceso in campo Brahim Diaz. Il trequartista rossonero ha visto dalla panchina la vittoria dei suoi compagni.

A firmare la vittoria un rigore di Sarabia, che regala l’aggancio in classifica alla Svezia di Zlatan Ibrahimovic,