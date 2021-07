Southgate, messaggio ai tifosi: «Abbiamo un obiettivo preciso»

Il ct inglese Gareth Southgate ha registrato un messaggio per i tifosi inglesi, in cui ringrazia per il supporto e carica per la finale

Gareth Southgate ha registrato un videomessaggio, pubblicato sui canali social dell’Inghilterra, attraverso cui ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto fornito all’Inghilterra.

«Grazie a tutti per l’incredibile calore che ci state dimostrando. Speriamo di aver rappresentato l’Inghilterra nel modo giusto. Sono grato ai miei giocatori e al mio staff per questa finale. Adesso faremo tutto il possibile per vincere».

