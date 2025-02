Sottil Milan, l’ultimo giorno di mercato: «Ho avuto un po’ di ansia. E’ successo dopo allenamento»

Condividi via email

Sottil Milan, nella conferenza stampa di presentazione ha raccontato come ha vissuto l’ultimo giorno di mercato

Riccardo Sottil, ultimo acquisto del calciomercato invernale del Milan, ha raccontato come ha vissuto quelle ore così concitate di lunedì 3 febbraio.

ULTIMO GIORNO DI MERCATO – «E’ stata una giornata lunga. Ero al campo e mi ha chiamato il mio agente dopo allenamento e io non gli ho risposto subito. Poi Giuseppe Riso mi ha detto che c’era la chance di andare al Milan e io sono rimasto senza parole. Ho parlato con mio papà, che già lo sapeva dalla mattina e sul gong del calciomercato sono riuscito ad arrivare qui. Paura di non chiudere la trattativa? Ho avuto un po’ di ansia e ho aspettato a casa sul divano, ma grazie a Dio è andata come speravo».