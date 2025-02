Sottil Milan, Conceicao lo sorprende a Milanello! Comunicazione arrivata, la situazione

Sottil Milan, Sergio Conceicao è pronto a lanciare l’esterno ex Fiorentina dal primo minuto: comunicazione a Milanello

Riccardo Sottil, ultimo acquisto del calciomercato Milan, è pronto a partire dal primo minuto domani ad Empoli:

PAROLE – «Oltre a Leao, come già svelato da Calciomercato.com, anche Tijjani Reijnders non dovrebbe partire dal 1’, con il tecnico Conceicao che è intenzionato a varare un turnover funzionale sia alla trasferta toscana di campionato che all’incontro europeo di mercoledì sera. Ma andiamo con ordine nelle possibili scelte dell’ex Porto. Davanti a Maignan, in difesa cambiano i due centrali con Gabbia e Thiaw che prenderebbero il posto di Tomori e Pavlovic. Sulle corsie laterali, saranno confermati entrambi i terzini con Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In cabina di regia, nella zona nevralgica del campo, come detto, ci sarà un turno di riposo per Reijnders e verrà dato spazio dal 1’ a Fofana e Musah per una mediana maggiormente rocciosa e dinamica (l’americano è anche squalificato in Champions League)».