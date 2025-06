Sottil ha salutato il Milan, ma ha lasciato un qualcosa di suo: avete visto Leao? – FOTO

Sottil non è stato riscattato dal Milan, ma c’è ancora qualcosa di suo nell’ambiente rossonero. La storia di Leao ne è la conferma

Riccardo Sottil è uno dei tanti calciatori che non è stato confermato dal Milan per la prossima stagione. Arrivato nel calciomercato di gennaio non è stato riscattato dai rossoneri per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. L’azzurro ha comunque lasciato qualcosa di suo al Milan, lo testimonia la storia di Rafa Leao.

Il portoghese ha infatti ripubblicato una storia messa dallo stesso Sottil nella quale indossa una maglia della Nazionale italiana con su scritto sulle spalle proprio SOTTIL 23.