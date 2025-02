Condividi via email

Sottil Milan – I rossoneri sono pronti a chiudere un altro affare in queste ultime battute di calciomercato

Il Milan è scatenato: ecco un altro colpo di calciomercato. I rossoneri hanno limato gli ultimi dettagli per l’affare Riccardo Sottil. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sembrerebbe tutto fatto per il trasferimento.

Il calciatore arriverà dalla Fiorentina con la formula del prestito. Resta da capire se in questi minuti finali il club piazzerà Chukwueze per lui c’è un offerta del Fulham per un affare a titolo temporaneo.