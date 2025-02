Sottil a Mediaset: «Papà era emozionatissimo, voglio rimanere con questi colori. Ho vissuto tanta apprensione»

Sottil a Mediaset: le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo acquisto del Milan prelevato recentemente dalla Fiorentina

Warren Bondo, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista a Mediaset. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Fiorentina.

STATO DI FORMA – «Per me è un treno importantissimo. In questi mesi voglio cogliere questa occasione al volo e dare tutto me stesso per rimanere con questi colori addosso. Fa piacere quando nel campionato i giocatori italiani giocano per uno dei club più importanti al mondo come il Milan».

LA REAZIONE DEL PAPA’ – «Papà l’ha saputo prima di me ma non mi ha detto niente: era emozionato, orgoglioso e contentissimo anche lui. Tutta la famiglia è felicissima».

LA TRATTATIVA E L’ESORDIO – «È stata una giornata lunga: ho saputo dopo l’allenamento. Mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che c’era questa possibilità. Poi è stata chiusa nei minuti finali, c’è stata grande tensione e apprensione. Entrare con questa maglia in questo club glorioso e storico è sempre stato un sogno da piccolino».