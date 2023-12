Sorteggi Europa League: streaming live e diretta tv, dove vederli. Il Milan è in attesa di conoscere la sua avversaria

Oggi a partire dalle 13 prenderanno il via i sorteggi degli spareggi di Europa League. Tra le squadre coinvolte anche il Milan, che resta in attesa di conoscere il suo primo rivale nella competizione.

L’evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport 24, in chiaro su Canale 20. In streaming su Now, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa.

