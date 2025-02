Sorrentino critica il Milan: «Quando indossi una maglia del genere questa cosa non può succedere!». Le sue dichiarazioni

Il Milan è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Torino per 2-1. Di seguito il duro commento di Stefano Sorrentino rilasciato in diretta a Tutti in the box.

LE PAROLE DI STEFANO SORRENTINO SUL MILAN – «Il secondo gol incassato contro il Torino – quando indossi la maglia del Milan – non lo puoi davvero prendere. Ognuno pensava ai fatti propri, ognuno guardava dove cavolo voleva».