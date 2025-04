Sorrentino a Juventusnews24: «Nulla è scontato per la lotta all’Europa, queste sono le mie due favorite». Le ultimissime sui rossoneri

Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato a lungo in Serie A ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventusnews24. Di seguito le sue parole sulla lotta all’Europa che riguarda anche il Milan.

Quali sono le squadre che vedi meglio per la corsa qualificazione alla prossima Champions League?

«Ci sono ancora sei/sette partite e con tanti scontri diretti. L’Atalanta, ad esempio, è stata completamente risucchiata all’interno di questa corsa, ci vuole davvero poco per cambiare gli scenari. Chi vedo veramente bene in questo periodo sono la Roma e il Bologna. Occhio come dico sempre però ai cali perché i tanti impegni toglieranno energie».