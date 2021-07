Sorrentino: «Donnarumma è il migliore al mondo. Ha avuto personalità»

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, ha rilasciato qualche dichiarazione su Gianluigi Donnarumma: le sue parole

Stefano Sorrentino ha rilasciato qualche dichiarazione su Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati.

«Migliore al mondo per distacco e non solo per i rigori parati, ma per la personalità, per essere stato capace di mettere da parte le polemiche, riuscire a staccarsi dal mondo per restare concentrato ed essere decisivo ti fa capire quanto lui è grande».