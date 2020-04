Social: Kakà, arriva una dolce sorpresa per il brasiliano

Ricardo Kakà ha ricevuto una bella notizia. Ecco il messaggio della compagna Carolina Dias su Instagram

Ricardo Kakà ha ricevuto una sorpresa: la compagna, infatti, aspetta un figlio. «Grazie Gesù per il sacrificio dell’amore, per essere vivo in noi e per essere un rinnovamento quotidiano di speranza e buon umore, grazie per sostenerci con la tua mano potente, grazie per il miracolo della vita e per la forza soprannaturale di essere in grado di generare una vita! Sono felice di condividere finalmente un po’ di questa immensa gioia qui intorno! buona Pasqua e che lo spirito santo regni nelle nostre vite!» ha dichiarato Carolina, compagna dell’ex rossonero.

Carolina Dias è la nuova moglie del brasiliano. In passato Ricardo era stato sposato con Caroline Celico con cui aveva avuto due figli.