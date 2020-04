Social, il Milan ricorda il debutto di Franco Baresi – VIDEO

Sul proprio profilo ufficiale Twitter il Milan ha celebrato l’esordio di Franco Baresi con la maglia rossonera. Il grande capitano milanista, soprannominato “Piscinin”, è nel cuore di tutti i tifosi del MIlan. Ecco il video pubblicato oggi 23 aprile dalla società:

Celebrating a true Rossonero icons’ debut anniversary: @FBaresi 🔝

Riviviamo la carriera immensa del più grande “Piscinin” di sempre nell’anniversario del suo debutto 🔝#SempreMilan pic.twitter.com/9kD7x5Hbu6

— AC Milan (@acmilan) April 23, 2020