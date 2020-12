Social, il Milan celebra la Supercoppa Italiana 2016 – VIDEO

Il Milan celebra la vittoria in Supercoppa Italiana del 2016 con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale

Il Milan celebra la vittoria in Supercoppa Italiana del 2016 con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale. Riviviamo le emozioni di quella notte di dicembre in Qatar:

”

⚡️ High tension but then… pure joy against Juve in Doha

⚡️ Tensione alle stelle ma poi… Campioni!”