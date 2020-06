Social, Ibrahimovic: «Dio e i suoi studenti» – FOTO

Zlatan Ibrahimovic è solito giocare sui social con frasi clamorose o provocatorie. Il più delle volte i tifosi lo associano a Dio

Zlatan Ibrahimovic è solito giocare sui social con frasi clamorose o provocatorie. Il più delle volte i tifosi lo associano a Dio e lo svedese ha iniziato a creare una sorta di tormentone che continua tutt’ora. Anche nell’allenamento odierno a Milanello Ibra ha scherzato con i compagni. Il risultato? Un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale in cui compare il messaggio «God and his students» in una foto al fianco dei rossoneri più giovani.