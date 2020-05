Smentito Sport Mediaset: l’agente di Boga nega contatti con il Milan

L’agente di Boga, giovane talento del Sassuolo, ha smentito contatti con il Milan allo stato attuale delle cose

L’agente di Boga, giovane talento del Sassuolo, ha smentito contatti con il Milan allo stato attuale delle cose. Ecco le sue parole in un’intervista per CM: «Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jérémie. Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante. Si è reso protagonista di una buona stagione».