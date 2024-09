Smalling Milan, NUOVA AVVENTURA per il difensore: ecco dove andrà A GIOCARE il giocatore accostato in passato ai rossoneri

Nuova avventura in arrivo per Smalling. L’ex obiettivo del calciomercato Milan, come riportato da Fabrizio Romano, giocherà nell’Al-Fahyla, squadra del campionato dell’Arabia Saudita.

La Roma, al suo posto, è pronta a firmare Mario Hermoso, vecchio obiettivo di mercato rossonero. Il difensore ex Atletico Madrid arriva nella capitale a parametro zero.