Sky – Tomori, il Milan non ha ancora il nulla osta del Chelsea

Tomori, il Milan non ha ancora ricevuto il nulla osta del Chelsea: si tratta per abbassare la richiesta di riscatto dei blues

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha così chiarito la questione relativa agli ultimi due colpi in dirittura d’arrivo Tomori e Firpo: «Difficile, molto difficile, si gioca sabato e per averlo a disposizione il giocatore dovrebbe fargli fare le visite mediche domani. Il Milan non ha ancora ricevuto il nulla osta del Chelsea e sta trattando con i blues l’abbassamento del diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Forse il rientro dei giocatori positivi potrebbero aver dato ai rossoneri maggior margine temporale».

FIRPO – «Il ragazzo è diventato papà da pochissimi giorni e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Barcellona per giocare spezzoni di gara dietro Theo Hernandez. Le possibilità che arrivi al Milan sono più vicine allo zero che a cento».