Sky Sport: «L’ossatura su cui fondare il nuovo Milan è già a Milanello»

La colonna vertebrale su cui impostare il Milan che sarà, si basa su quattro elementi chiave già presenti nella rosa rossonera

In un servizio firmato da Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per Sky Sport, si parla del Milan che sarà e dell’ossatura su cui costruire la squadra; una base che attualmente è già presente in rosa e saranno questi quattro calciatori a proiettare i rossoneri nel futuro.

Come qualsiasi allenatore vi direbbe, una squadra si basa su una colonna vertebrale che parte dal portiere arrivando al centravanti, passando dal centrale difensivo e dal mediano. Il Milan dunque dovrà riparte da Donnarumma, il cui rinnovo sta per essere discusso, Romagnoli, il capitano che non sarà ceduto, Bennacer, per cui Leonardo dovrà farsene una ragione e Ante Rebic che si punta a riscattare dall’Eintracht.