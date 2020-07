Vicino il riscatto di Rebic, c’è un’intesa di massima con l’Eintracht

Il Milan sta cercando di riscattare Ante Rebic. C’è un’intesa di massima con l’Eintracht Francoforte per riscattare il giocatore

Il Milan sta cercando di riscattare Ante Rebic. C’è un’intesa di massima con l’Eintracht Francoforte per riscattare il giocatore. I tedeschi hanno dato l’ok per un accordo sulla base dei 25 milioni di euro. I due club ne stanno discutendo e stanno limando i dettagli (in ballo c’è anche la percentuale spettante alla Fiorentina, ex proprietaria del cartellino). A meno di clamorose sorprese il croato a fine stagione dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore completamente del Milan. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti.