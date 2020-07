Sky – Milan, rinnovo Donnarumma: previsto incontro con Raiola nei prossimi giorni

Il Milan e Raiola si incontreranno nei prossimi giorni per discutere del rinnovo di contratto del portiere rossonero Gigio Donnarumma

Secondo quanto riportato da Sky Sport è in arrivo una svolta per quanto riguarda la situazione di Donnarumma. Nei prossimi giorni infatti è previsto il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola per iniziare le trattative per il rinnovo del portiere rossonero.

Il contratto, ricordiamo, è in scadenza nel giugno 2021 e l’ingaggio attuale ammonta a 6 milioni di euro annui. A partire da gennaio Gigio potrebbe firmare a parametro zero con un’altra squadra, perciò sarà fondamentale trovare una strada definitiva nelle prossime settimane: o rinnovo, oppure sarà cessione quest’estate.