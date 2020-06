Sky – Riprese le trattative per il rinnovo di Donnarumma

Il rinnovo di Donnarumma è una tematica scottante in casa Milan: le trattative tra rossoneri e Raiola sono ripartite. L’esito è aperto

Dal rinnovo di Donnarumma passerà gran parte della serietà del progetto rossonero del futuro. Trattenere il giovane portiere al Milan costituirebbe un segnale di forza e convinzione e in questa ottica i dirigenti del Diavolo stanno cercando di muoversi in queste settimane.

Secondo quanto riportato infatti da Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, «Le trattative per il rinnovo di Donnarumma sono riprese con videochiamate tra Maldini, Massara e Raiola. E’ un rinnovo complicatissimo in cui sono aperte tutte le strade: quella del rinnovo nel caso Donnarumma fosse accontentato, quella della cessione qualora il Milan non trovi un accordo con il portiere anche se in scadenza sarebbe difficile trovare un compratore disposto a concedere la cifra richiesta dai rossoneri. Si continuerà a parlare anche nei prossimi giorni. Si potrebbe anche decidere di prolungare il contratto di un solo anno per mettere in standby la situazione».