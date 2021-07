Sky – Milan, casting per il terzino: ecco tutti i nomi sul taccuino rossonero

Il Milan, dopo aver finalizzato il rinnovo di Calabria, cerca il profilo giusto sulla fascia destra. Ecco le varie opzioni

Il Milan lavora per il reparto dei terzini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, le mosse in quella zona di campo non si fermeranno al rinnovo di Davide Calabria.

I rossoneri hanno aperto un vero e proprio casting sulla destra, con Diogo Dalot prima scelta. Per il portoghese si attende un’apertura dal Manchester United sul prestito. Prima alternativa è Odriozola mentre può tornare di moda anche Serge Aurier del Tottenham.