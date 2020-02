Sky – Donnarumma, la caviglia non è guarita: probabile forfait con il Genoa

Donnarumma verso lo stop precauzionale contro il Genoa, si cerca di recuperarlo per la semifinale contro la Juventus

Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, dopo quanto avvenuto ieri a Milanello anche oggi Gigio Donarumma ha svolto solo terapie e la sua presenza contro il Genoa appare sempre più improbabile, salvo recuperi in extremis in questi giorni. Il portiere rossonero ha sofferto per un pestone ricevuto da Federico Chiesa nella prima frazione della gara contro la Fiorentina.

La volontà del Milan, inoltre, è quella di non rischiare il portiere anche perché pochi giorni dopo la sfida di campionato contro i rossoblù la squadra di Pioli sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Contro il Genoa dunque spazio a Begovic.