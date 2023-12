Skuhravy rivela: «Per rimanere al Genoa rifiutai Milan e Bayern Monaco»

L’ex attaccante del Genoa, Tomas Skuhravy, ha rivelato un retroscena legato al suo passato, quando rifiutò sia Milan che il Bayern Monaco

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, Tomas Skuhravy, in vista di Genoa Juve di stasera, ha raccontato alcuni retroscena, svelando di aver rinunciato sia al Milan che al Bayern Monaco pur di rimanere in rossoblù.

LE PAROLE – «Eravamo a Bari e dopo la partita con il Costarica arrivo Spartaco Landini, il braccio destro di Spinelli, che mi offrì un contratto di tre anni. So che mi voleva anche il Torino ma io non ci ho pensato molto e ho firmato subito con il Genoa. Dopo aver segnato 15 gol in A, alla prima stagione, mi cercarono Marsiglia, Milan e soprattutto il Bayern Monaco. Venne addirittura Rummenigge in persona a parlarmi. Tutti i miei compagni mi dicevano che dovevo accettare. Ma scelsi di restare e non me ne sono mai pentito. Tanto che ancora oggi vivo a Genova».