Bilancio Milan: ecco la situazione finanziaria del club rossonero. Le ultime e i dettagli sul possibile bilancio in attivo dei rossoneri

Secondo quanto riportato da QS, per la prima volta dal 2006 a oggi, il Milan potrebbe ritrovare un bilancio in attivo.

La cavalcata in Champions League dell’ultima stagione ha protato entrate non previste che hanno innalzato gli utili nelle casse rossonere. L’ufficialità non si avrà prima di ottobre ma dai resoconti sulla prima semestrale, resi noti qualche settimana fa, si poteva ben sperare con un bilancio in attivo di 9 milioni.