Sion, i tifosi si scagliano contro Balotelli: bruciata la sua maglia sugli spalti. Protesta con cori e striscioni dedicati al giocatore italiano

Ancora una sconfitta pesante per il Sion, che perde 4-0 contro il San Gallo e non si smuove dal penultimo posto in classifica. Una situazione che non piace ai tifosi della squadra, che hanno trovato in Mario Balotelli un colpevole di questa disfatta.

In occasione dell’ultima sconfitta, sugli spalti è stata bruciata una maglietta con il numero 45 di Balotelli e con i tifosi che hanno ribadito il concetto con striscioni e cori: “Suda la maglia o vai via”, come come ripreso dalle telecamere di Blue Sports e riportato da calciomercato.com.