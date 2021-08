Simone: «Ibrahimovic-Giroud? Coppia perfetta da scudetto»

Marco Simone, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole

Su Giroud: «È un grande colpo. Ha tutto fisicità e tecnica. È un cannoniere e allo stesso tempo sa lavorare con la squadra. Vede la porta, anzi sa trovarla anche di spalle. È forte nel gioco aereo e in acrobazia. Lo conosco molto bene».

Sull’adattarsi al gioco di Ibrahimovic: «Possono coesistere. Sarebbe una grande coppia perfetta e da scudetto. In certe partite il tandem è essenziale, perché permetti alla squadra di trovare più spazi. In ogni caso con due così tutto diventa possibile. Da osservatore esterno, dico che potrebbe muoversi un trequartista alle loro spalle o uno tra Zlatan e Olivier agire alle spalle dell’altro, come falso fantasista. Hanno capacità di adattarsi al meglio. Non si toglieranno spazio, lo toglieranno agli avversari».

Sull’età di Ibra e Giroud: «Non penso sarà un limite. La loro presenza aiuterà i giovani a crescere sia mentalmente che tatticamente. Da Theo a Leao, vale per tutti i ruoli. È grazie a questi giocatori che il Milan potrà puntare ancora su posizioni di vertice. L’Inter senza Conte ha perso qualcosa in termini di competitività».