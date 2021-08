Giroud, dalle parole ai fatti: lo scatto in allenamento è eloquente – FOTO

Olivier Giroud, ritratto in un bellissimo scatto in compagnia di Brahim Diaz, si dimostra perfettamente calato nella realtà Milan – FOTO

Dalla sala stampa al campo, la sostanza non cambia: Olivier Giroud, in gol dopo appena 4 minuti dai primi passi mossi in maglia rossonera, si erge a pilastro del gruppo, dimostrandosi perfettamente calato nella realtà Milan.

Il neo attaccante rossonero, nel bellissimo scatto in cui viene ritratto sorridente in compagnia di Brahim Diaz, rappresenterà sicuramente uno dei leader tecnici e carismatici del gruppo rossonero, con la speranza di tramutare tutto in gol, scacciando quella maledizione derivante dalla maglia numero 9.