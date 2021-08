Giroud innamorato del Milan: «Credo nel progetto, darò il massimo»

Giroud usa parole al miele per i suoi nuovi compagni, è pronto a mattersi in gioco e mettere il suo talento al servizio della squadra

Giroud parla del progetto Milan e della pressione per migliorarsi: «Alzare la pressione non è il termine corretto. Credo nel progetto del Milan. Darò il massimo e cercherò di ottenere il massimo anche dai compagni di squadra, un po’ come fa Ibra. Ibra ha vinto molti titoli perché è esigente con se stesso e con gli altri. Vuole il massimo in ogni cosa. È questa la mentalità vincente. Bisogna dare sempre qualcosa in più».

