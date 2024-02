Braglia spiega: «Il Milan punta all’Europa League ma in campionato ha perso un’occasione. Vi spiego il motivo»

Simone Braglia, ex portiere, ha commentato il momento del Milan dopo il successo contro il Frosinone: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Non penso che punti al campionato ma all’Europa League. L’importante ora è rimanere al terzo posto, la Juve per me è a 4 punti sì ma non molla la presa lì davanti. Non credo nel Milan, che pur avendo recuperato qualche giocatore è incostante nel suo ruolino di marcia. Il Milan ha perso un’occasione, la rosa valeva quella dell’Inter».