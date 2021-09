Kjaer svela: «Giocare con Tomori e Romagnoli? Dico questo»

Kjaer ha confessato di trovarsi benissimo sia con Romagnoli che con Tomori: in una stagione così lunga ci sarà bisogno di tutti

Simon Kjaer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Milan, ha parlato del rapporto instauratosi coi colleghi di reparto Romagnoli e Tomori:

«Mi trovo molto bene con loro. Il nostro lavoro è mettere in difficoltà il mister perché lui deve scegliere alla fine. Il rapporto tra noi è buono. Siamo una squadra che vuole fare il massimo: in Champions e vincere lo Scudetto, non bastano 11 giocatori ma ci vogliono due giocatori per ogni ruolo. Io non farò 32 partite da qui a dicembre, vinciamo come squadra».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE