Indagine Milan, Furlani assicura: «Il club è di RedBird» E poi fa chiarezza su un aspetto in particolare

Indagine Milan, Giorgio Furlani, AD dei rossoneri, ha assicurato agli inquirenti che il club rossonero è di Redbird

Come riferito da Calcio e Finanza, nei giorni scorsi è andato in scena l’interrogatorio di Giorgio Furlani davanti a Chinè e agli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulla proprietà del Milan. Queste la sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il 99,8% del capitale del Milan è controllato da Red Bird, non c’è alcuna discrepanza rispetto a quanto dichiarato in Italia e quanto invece detto alla Sec, l’organo di controllo americano. E non c’è alcun socio occulto».