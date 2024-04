Thiago Motta Milan, Sacchi sicuro: «Lo consiglio ad Ibrahimovic per tutti questi motivi. Anche se dei rossoneri non ho capito una cosa»

Thiago Motta-Milan, Arrigo Sacchi, leggenda del Diavolo, ha consigliato il tecnico al club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha consigliato Thiago Motta al Milan:

PAROLE – «Thiago Motta è molto bravo, intelligente e sta migliorando di anno in anno. Ha una dota non comune: guarda lontano. E’ moderno, europeo e visionario. Va veloce di pensiero, ha saputo dare un gioco a memoria al Bologna, con coraggio e senza paura in casa e in trasferta, con un gruppo di emeriti sconosciuti. Allenare lì non è mica uno scherzo, se fai male, non ti contestano, ma ti ridono dietro che è anche peggio. Adesso tutti sono innamorati di lui, ha il gusto dello spettacolo e la gente si diverte quando va allo stadio. Ha trasmesso l’idea del collettivo, della manovra corale, dell’orchestra in Italia, un Paese che pensa che il gioco sia prerogativa del singolo. E’ un tecnico che dà tantissimo al calcio, un po’ come Gasperini. Lo vedrei benissimo al Milan, a patto che venga messo nelle migliori condizioni per potersi esprimere. Non ho capito quale sia la catena di comando al Milan, i successi partono sempre dal club. Bisogna dare fiducia e tempo all’allenatore».