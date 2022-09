Simic: «Ruolo da osservatore al Milan? Cerchiamo profili per il calcio moderno». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Dario Simic ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo lavoro di osservatore al Milan. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Lavoriamo in team, poi decidono Paolo e Ricky. Moncada è il mio capo, parlo con lui ogni giorno. Come principio, cerchiamo di essere veloci, perché all’estero – gli inglesi, ma non solo – hanno budget con cui non possiamo competere. Cerchiamo profili per il calcio moderno. Certo, a volte costano 50-70-80 milioni e devi andare a prenderli prima. Altri club pagano il potenziale, cosa che il Milan non può sempre fare, anche perché la Serie A non è semplice. Il livello si è alzato»