Sileri: «Giusto giocare la finale a Wembley, ma ecco come si entra»

Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato della scelta di giocare la finale di Euro 2020 a Wembley

Il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato in videoconferenza dall’agenzia Dire, ha parlato della scelta di giocare la finale di Euro 2020 a Londra nonostante il propagarsi del contagio della variante Delta della Covid-19.

«Per me è giusto che la Finale si giochi a Londra. Io acconsentirei, tuttavia, a far entrare a Wembley soltanto i possessori del Green Pass: quindi farei entrare soltanto i vaccinati, coloro che sono risultati negativi al Covid-19 dopo tampone o chi è certificato guarito dal virus. In questo momento si deve cercare di ridurre le chance di contagio con la variante Delta e che la possa poi portare altrove».